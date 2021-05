Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (2) (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Pass per la semifinale dei 50 stile libero anche della primatista italiana (24”84) Silvia Di Pietro. La 27enne di Roma – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Mirko Nozzolillo, argento continentale con la 4×100 stile libero a Londra 2016 – è diciassettesima, prima delle ripescate, in 25”22. Si fermano Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra) diciottesima in 25”30 e la debuttante Chiara Tarantino (Gestisport), ventiseiesima in 25”53. Comanda la fuoriclasse olandese Ranomi Kromowidjojo in 24”24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Pass per la semidei 50 stile libero anche della primatista italiana (24”84) Silvia Di Pietro. La 27enne di Roma – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Mirko Nozzolillo, argento continentale con la 4×100 stile libero a Londra 2016 – è diciassettesima, prima delle ripescate, in 25”22. Si fermano Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra) diciottesima in 25”30 e la debuttante Chiara Tarantino (Gestisport), ventiseiesima in 25”53. Comanda la fuoriclasse olandese Ranomi Kromowidjojo in 24”24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

