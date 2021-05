Nuoto, Europei 2021: risultati batterie 17 maggio. Subito convincenti Quadarella, Detti, Martinenghi e la 4×100 (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima giornata di batterie negli Europei 2021 di Nuoto di scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le semifinali e le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00) Nei 400 stile libero Gabriele Detti e Marco De Tullio hanno ottenuto la qualificazione per la Finale con il terzo e quinto tempo. Il miglior crono è stato siglato dallo svizzero Antonio Djakovic (3’47?23). Buona la prestazione del livornese che ha nuotato in scioltezza 3’47?56, aggiudicandosi la sua batteria e dando l’impressione di stare bene. Qualche problemino in più per De Tullio, terzo nella penultima heat con il crono di 3’47?81, messo un po’ fuori ritmo dall’andamento di uno dei favoriti, ovvero il lituano Danas Rapsys ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima giornata dineglididi scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le semifinali e le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00) Nei 400 stile libero Gabrielee Marco De Tullio hanno ottenuto la qualificazione per la Finale con il terzo e quinto tempo. Il miglior crono è stato siglato dallo svizzero Antonio Djakovic (3’47?23). Buona la prestazione del livornese che ha nuotato in scioltezza 3’47?56, aggiudicandosi la sua batteria e dando l’impressione di stare bene. Qualche problemino in più per De Tullio, terzo nella penultima heat con il crono di 3’47?81, messo un po’ fuori ritmo dall’andamento di uno dei favoriti, ovvero il lituano Danas Rapsys ...

