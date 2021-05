Mattarella: «Le attitudini personali e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana» (Di lunedì 17 maggio 2021) Chiara e forte la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Un monito «per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Il messaggio del Presidente arriva mentre in Parlamento prosegue l’ostruzionismo nei confronti del Ddl Zan e in più città d’Italia si continua a manifestare per sbloccare e sollecitare l’approvazione della legge. «Le attitudini personali e l’orientamento sessuale – continua il presidente Mattarella – non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Chiara e forte la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergioin occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Un monito «per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dnostra Costituzione e dCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Il messaggio del Presidente arriva mentre in Parlamento prosegue l’ostruzionismo nei confronti del Ddl Zan e in più città d’Italia si continua a manifestare per sbloccare e sollecitare l’approvazione della legge. «Le– continua il presidente– non ...

