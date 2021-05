Mancini dopo il rinnovo: “Sono molto felice, ringrazio Gravina. Non sarà semplice, ma vogliamo vincere” (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Nazionale italiana fino al 2026 e ne ha parlato così in conferenza stampa: “Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci Sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Robertoha rinnovato il suo contratto con la Nazionale italiana fino al 2026 e ne ha parlato così in conferenza stampa: “il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Citanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare fruttivelocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

petergomezblog : Dopo il caso Renzi-Mancini il governo cambia le regole: “No incontri politici-007 senza autorizzazione dei vertici… - _alvysinger : RT @gippu1: E' vero che in due anni #Mancini ha ribaltato l'immagine della Nazionale, precipitata agli inferi dopo Italia-Svezia 2017; ma d… - LAROMA24 : #Mancini in conferenza stampa dopo il rinnovo da ct dell'#Italia: 'Infortunati? Sono fiducioso anche per… - TuttoMercatoWeb : Italia, Mancini dopo il rinnovo: 'Sono felice, grazie a Gravina. Proveremo a vincere' - CrimiRosario : RT @gippu1: E' vero che in due anni #Mancini ha ribaltato l'immagine della Nazionale, precipitata agli inferi dopo Italia-Svezia 2017; ma d… -