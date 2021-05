Inter, campionato finito per Barella: operazione al naso per lui. Ritorna Vidal (Di lunedì 17 maggio 2021) campionato terminato per Nicolò Barella Potrebbe essere terminato sabato il campionato di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto nella mattinata odierna ad Intervento chirurgico al setto nasale. Prima di tornare in campo il centrocampista nerazzurro avrà bisogno di qualche giorno di riposo supplementare rispetto ai tre concessi da Conte dopo la partita di Torino. Oltre a lui a centrocampo contro l’Udinese, saranno assenti anche Brozovic e Darmian per squalifica. Si potrebbe rivedere, invece, Arturo Vidal, che ha saltato l’ultima parte di stagione a seguito di un Intervento al ginocchio a fine marzo. A riportarlo è la versione digitale della Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)terminato per NicolòPotrebbe essere terminato sabato ildi Nicolò. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto nella mattinata odierna advento chirurgico al setto nasale. Prima di tornare in campo il centrocampista nerazzurro avrà bisogno di qualche giorno di riposo supplementare rispetto ai tre concessi da Conte dopo la partita di Torino. Oltre a lui a centrocampo contro l’Udinese, saranno assenti anche Brozovic e Darmian per squalifica. Si potrebbe rivedere, invece, Arturo, che ha saltato l’ultima parte di stagione a seguito di unvento al ginocchio a fine marzo. A riportarlo è la versione digitale della Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene damagazine.

