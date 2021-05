Fdi | finalmente crisi Alitalia arriva in Aula Regione Lazio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “il tema ‘’, come da Fdi piu’ volte sollecitato,all’attenzione dell’consiliare e sara’ oggetto mercoledi’ prossimo di una seduta straordinaria.” “Sara’ l’occasione per accendere i riflettori sul presente ma soprattutto sul futuro della nostra compagnia di bandiera e per tenere alta l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un patrimonio nazionale che rischia ogni giorno che passa di depauperarsi sempre di piu’.” “Migliaia di posti di lavoro sono a rischio e all’orizzonte quello che si intravede e’ il definitivo ridimensionamento, e quindi la fine, di. Dobbiamo in tutti i modi e in tutte le sedi impedire che l’Italia perda un asset strategico fondamentale.” “Anche la, direttamente ...

"È inaccettabile, che per una pratica di tale importanza siano mancate l'attenzione, la concentrazione e la sensibilità necessarie per portare a termine una procedura che avrebbeavviato ..."Auspichiamo chesi apra un tavolo di confronto nella maggioranza sulle cose da fare insieme nella seconda parte della consiliatura: questo desiderano i nostri elettori che hanno votato ..."Crisi Alitalia, migliaia di posti di lavoro sono a rischio". Roma - I consiglieri regionali di Fdi in vista dell'imminente seduta straordinaria ...Matteo Savini si fa filmare in spiaggia a Marina di Lesina in località Bosco Isola a Marina di Lesina. E’ ospite di Massimo Casanova che lo aveva accompagnato per il processo a Catania. Salvini sta tr ...