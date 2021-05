Embraco, lavoratori in presidio permanente davanti alla Regione. Ammortizzatori sociali dedicati nel DL Sostegni (Di lunedì 17 maggio 2021) Monteranno le tende in piazza Castello, davanti al Palazzo della Regione, e resteranno lì fino a che non avranno risposte sulla loro situazione i lavoratori ex Embraco, per cui è scattato il licenziamento. La delegazione dei 400 operai e le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Uglm hanno appuntamento con il governatore Alberto Cirio il 19 maggio, ma fino ad allora saranno in presidio permanete per chiedere ascolto. “I lavoratori – spiegano i sindacati – chiedono certezze sul prosieguo del progetto Italcomp, finora l’unica soluzione individuata per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno. Dopo la battuta d’arresto sul piano arrivata dal Mise negli scorsi giorni, con il presidio permanente i lavoratori ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 17 maggio 2021) Monteranno le tende in piazza Castello,al Palazzo della, e resteranno lì fino a che non avranno risposte sulla loro situazione iex, per cui è scattato il licenziamento. La delegazione dei 400 operai e le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Uglm hanno appuntamento con il governatore Alberto Cirio il 19 maggio, ma fino ad allora saranno inpermanete per chiedere ascolto. “I– spiegano i sindacati – chiedono certezze sul prosieguo del progetto Italcomp, finora l’unica soluzione individuata per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno. Dopo la battuta d’arresto sul piano arrivata dal Mise negli scorsi giorni, con il...

Ultime Notizie dalla rete : Embraco lavoratori Embraco: da domani presidio permanente a Torino Un presidio permanente sotto la sede della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, per chiedere al Governo di garantire un futuro ai 400 lavoratori ex Embraco. È l'iniziativa che partirà domani, martedì 18 maggio, organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino, in attesa dell'incontro convocato dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ...

Lavoro. Orlando: "Meglio proroga Cig che blocco licenziamenti" "Credo che se ne possa discutere, ma penso che piuttosto che un blocco generalizzato sia preferibile pensare a interventi che proroghino l'intervento della cassa per situazioni specific ...

