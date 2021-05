Discarica abusiva in Salento, nelle intercettazioni spiegato come funzionava lo smaltimento illegale tra minacce e collusioni (Di lunedì 17 maggio 2021) “La mettono nella terra… Un’altra cava diciamo tutta arata con le buche, buttano tutto là dentro e coprono subito”. Il 25 settembre 2019, Roberto Scarcia, è al telefono. Il capo dell’associazione a delinquere che secondo l’Antimafia di Lecce trafficava rifiuti, sta ricevendo informazioni dai suoi complici sui nuovi siti da “riempire”. Ignari di essere ascoltati dai finanzieri di Taranto che insieme ai carabinieri stanno portando avanti l’inchiesta, Scarcia non usa mezzi termini e quando comprende che anche questa operazione di scarico sarà svolta in un sito “a schifo” cerca solo di trovare precauzioni per non perdere i clienti. “ah! va bene. Ma mica possiamo far vedere all’ingegnere sto fatto…”. nelle quasi 500 pagine che compongono l’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “all black”, sono tante, tantissime le intercettazioni che spiegano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “La mettono nella terra… Un’altra cava diciamo tutta arata con le buche, buttano tutto là dentro e coprono subito”. Il 25 settembre 2019, Roberto Scarcia, è al telefono. Il capo dell’associazione a delinquere che secondo l’Antimafia di Lecce trafficava rifiuti, sta ricevendo informazioni dai suoi complici sui nuovi siti da “riempire”. Ignari di essere ascoltati dai finanzieri di Taranto che insieme ai carabinieri stanno portando avanti l’inchiesta, Scarcia non usa mezzi termini e quando comprende che anche questa operazione di scarico sarà svolta in un sito “a schifo” cerca solo di trovare precauzioni per non perdere i clienti. “ah! va bene. Ma mica possiamo far vedere all’ingegnere sto fatto…”.quasi 500 pagine che compongono l’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “all black”, sono tante, tantissime leche spiegano ...

