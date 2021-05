Ddl Zan, Letta vuole bruciare i tempi. Ma deve stare attento perché al Senato può bruciarsi lui (Di lunedì 17 maggio 2021) Mattarella celebra la Giornata mondiale contro l’omotransfobia, e il Pd ne ricava uno spot in favore del ddl Zan. Da Letta a Marcucci, alla Cirinnà senza dimenticare la rediviva Picierno è tutto un tirare per la giacchetta il Capo dello Stato. Alla sinistra, si sa, è consentito. E fosse solo questo. Già, perché prima o poi qualcuno ci dovrà spiegare perché Salvini è un «irresponsabile» che «mette a rischio il governo» se parla di migranti, mentre Letta è un benefattore dell’umanità se vuole imporre il ddl Zan. E, di conseguenza, perché ad essere «divisivo» è solo il primo tema e non anche il secondo. Ma possiamo anche spiegarcelo da soli: la sinistra è doppiopesista. Di fronte allo stesso fatto formula giudizi opposti a seconda della propria convenienza. Il segretario Pd ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Mattarella celebra la Giornata mondiale contro l’omotransfobia, e il Pd ne ricava uno spot in favore del ddl Zan. Daa Marcucci, alla Cirinnà senza dimenticare la rediviva Picierno è tutto un tirare per la giacchetta il Capo dello Stato. Alla sinistra, si sa, è consentito. E fosse solo questo. Già,prima o poi qualcuno ci dovrà spiegareSalvini è un «irresponsabile» che «mette a rischio il governo» se parla di migranti, mentreè un benefattore dell’umanità seimporre il ddl Zan. E, di conseguenza,ad essere «divisivo» è solo il primo tema e non anche il secondo. Ma possiamo anche spiegarcelo da soli: la sinistra è doppiopesista. Di fronte allo stesso fatto formula giudizi opposti a seconda della propria convenienza. Il segretario Pd ha ...

