Covid, Gimbe: “Solo dalla prossima settimana gli effetti delle riaperture sui contagi” (Di lunedì 17 maggio 2021) Per il Presidente della Fondazione “Gimbe” Solo dalla prossima settimana si potranno apprezzare gli effetti delle riaperture sulla curva dei contagi (Getty Images)Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 5.753 contro i 6.659 del giorno precedente, su 202.573 tamponi processati, 92 mila in meno rispetto al precedente monitoraggio; 93 le vittime a fronte delle 136 dell’altro ieri, il dato più basso negli ultimi 7 mesi. Continuano a diminuire i ricoveri: meno 26 in terapia intensiva e meno 359 nei reparti ordinari mentre l’indice di positività risale dal 2.2% al 2.8%. “L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del “rischio ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021) Per il Presidente della Fondazione “si potranno apprezzare glisulla curva dei(Getty Images)Prosegue il calo deida Coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 5.753 contro i 6.659 del giorno precedente, su 202.573 tamponi processati, 92 mila in meno rispetto al precedente monitoraggio; 93 le vittime a fronte136 dell’altro ieri, il dato più basso negli ultimi 7 mesi. Continuano a diminuire i ricoveri: meno 26 in terapia intensiva e meno 359 nei reparti ordinari mentre l’indice di positività risale dal 2.2% al 2.8%. “L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del “rischio ...

