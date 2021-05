Covid e discoteche, Sala: “Ok a test, Milano vuole riaprire a giovani” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha accolto la proposta di Silb-Fipe di fare un esperimento in una discoteca al chiuso, a Milano, per verificare i protocolli e le condizioni di riapertura. “A Milano, a fine maggio al Fabrique, potrebbe svolgersi il primo evento-test in Italia di riapertura dei locali e club al chiuso – scrive il sindaco in un post su Facebook -. È la proposta che mi è stata presentata dalle associazioni di settore Silb, Cfc, Adj e Sils nel corso di due incontri molto utili; una richiesta che ho accolto e che ho deciso di sostenere, dopo averne interessato il prefetto. La abbiamo sottoposta al governo e al Cts, perché il mondo dell’intrattenimento musicale, così come quello dello spettacolo e della cultura devono poter ripartire presto e soprattutto in sicurezza”. Diverse città ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Il sindaco di, Giuseppe, ha accolto la proposta di Silb-Fipe di fare un esperimento in una discoteca al chiuso, a, per verificare i protocolli e le condizioni di riapertura. “A, a fine maggio al Fabrique, potrebbe svolgersi il primo evento-in Italia di riapertura dei locali e club al chiuso – scrive il sindaco in un post su Facebook -. È la proposta che mi è stata presentata dalle associazioni di settore Silb, Cfc, Adj e Sils nel corso di due incontri molto utili; una richiesta che ho accolto e che ho deciso di sostenere, dopo averne interessato il prefetto. La abbiamo sottoposta al governo e al Cts, perché il mondo dell’intrattenimento musicale, così come quello dello spettacolo e della cultura devono poter ripartire presto e soprattutto in sicurezza”. Diverse città ...

