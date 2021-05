Carnevali non ci sta: “Rinvio rata stipendi? Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Lo slittamento delle ultime mensilità degli stipendi? Onestamente non credo sia giusto, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltà possono trovare un accordo di buon senso con i giocatori, che sono i primi a poterti venire incontro”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, commenta così la decisione odierna della Figc di concedere ai club la proroga dei pagamenti delle ultime mensilità al 30 giugno. “Noi abbiamo già pagato aprile – ha rimarcato il dirigente del club neroverde, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento – Questo dovrebbe essere normale, qualsiasi azienda deve pagare gli stipendi in tempi regolari. La proposta di un ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Lo slittamento delle ultime mensilità degli? Onestamente non credo sia, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltà possono trovare un accordo di buon senso con i giocatori, che sono i primi a poterti venire incontro”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, commenta così la decisione odierna della Figc di concedere ai club la proroga dei pagamenti delle ultime mensilità al 30 giugno. “Noigià– ha rimarcato il dirigente del club neroverde, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento – Questo dovrebbe essere normale, qualsiasi azienda deve pagare gliin tempi regolari. La proposta di un ...

Advertising

Pibeciclide : RT @sportface2016: Slittamento pagamento stipendi #SerieA, Giovanni #Carnevali non ci sta: 'Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile' ht… - _Introducing_me : RT @sportface2016: Slittamento pagamento stipendi #SerieA, Giovanni #Carnevali non ci sta: 'Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile' ht… - marco__lecce : RT @sportface2016: Slittamento pagamento stipendi #SerieA, Giovanni #Carnevali non ci sta: 'Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile' ht… - Sheva0007 : RT @sportface2016: Slittamento pagamento stipendi #SerieA, Giovanni #Carnevali non ci sta: 'Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile' ht… - LaskaJuventus : RT @sportface2016: Slittamento pagamento stipendi #SerieA, Giovanni #Carnevali non ci sta: 'Non è giusto, noi abbiamo già pagato aprile' ht… -