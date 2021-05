Bridgerton avrà un suo spinoff dedicato alla regina Charlotte

(Di lunedì 17 maggio 2021) La saga di Bridgerton si arricchisce ancora: non bastano le già confermate stagioni 2, 3 e 4 (la prima di queste è già in lavorazione e dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno) perché ci sarà anche uno spinoff dedicato unicamente alla figura della regina Charlotte. https://twitter.com/netflix/status/1393280388580007936

Advertising

nazyvlensky : tra poco bridgerton avrà più stagioni di grey’s ma netflix si rifiuta di rinnovare serie come chiamatemi anna - VanityFairIt : La regina di «Bridgerton» avrà una serie tutta sua. Lo spinoff prodotto sempre per Netflix racconterà il passato de… - Teleblogmag : La regina Charlotte avrà il suo spin-off su Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton avrà

All'annuncio del rinnovo per altre tre stagioni, giunto mesi fa, si aggiunge ora una notizia che ha del sorprendente: "il suo primo spin - off. Si tratterà di una miniserie prequel, ...La serie limitata racconterà l'ascesa della giovane Regina, maanche spazio per raccontare le storie delle giovani Violet, la matriarca del clan dei, e Lady Danbury , ...