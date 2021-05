Avanti un Altro, Laura Freddi a Paolo Bonolis: “Posso toccarti il c***o?” E lui reagisce così (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra gli ospiti di Paolo Bonolis ad Avanti un Altro pure di sera! ieri 16 maggio su Canale 5 anche Laura Freddi, fidanzata con il noto conduttore negli anni 90. Una volta arrivata, lui ha fatto finta di non conoscerla, chiedendole dunque di presentarsi. “Mi chiamo Laura Freddi, ho una splendida bambina.. che tu hai anche ‘battezzato’ al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni, è molto intelligente, bella”. E lui: “E per forza, ho messo la mano. Pensa se mettevo tutto… cioè intendevo anche l’altra mano”. Non finisce qui. Quando Laura Freddi ha pescato nel ‘pidigozzo’, portando a casa un bel risultato, Paolo Bonolis l’ha spinta e lei ha rischiato di cadere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra gli ospiti diadunpure di sera! ieri 16 maggio su Canale 5 anche, fidanzata con il noto conduttore negli anni 90. Una volta arrivata, lui ha fatto finta di non conoscerla, chiedendole dunque di presentarsi. “Mi chiamo, ho una splendida bambina.. che tu hai anche ‘battezzato’ al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni, è molto intelligente, bella”. E lui: “E per forza, ho messo la mano. Pensa se mettevo tutto… cioè intendevo anche l’altra mano”. Non finisce qui. Quandoha pescato nel ‘pidigozzo’, portando a casa un bel risultato,l’ha spinta e lei ha rischiato di cadere. ...

