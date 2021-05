Accordo tra Cirpu e Istituto Diplomatico Internazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha presenziato questa mattina a Palazzo Caracciolo alla firma dell’Accordo per la realizzazione coordinata di interventi e servizi di interesse comune tra il Cirpu (Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale, la Promozione della Cultura, della Ricerca e gli Studi Universitari) e l’ Organizzazione non Governativa “Istituto Diplomatico Internazionale”. Erano presenti il presidente del Cirpu, Saverio Tortoriello, il vicepresidente Giuseppe Covino, i rappresentanti dell’Istituto Diplomatico Nazionale, tra cui il presidente Paolo Giordani, Sergio Velluti e l’onorevole Pier Ernesto Irmici. “Progettare e realizzare eventi istituzionali di forte richiamo mediatico e di grande ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha presenziato questa mattina a Palazzo Caracciolo alla firma dell’per la realizzazione coordinata di interventi e servizi di interesse comune tra il(Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale, la Promozione della Cultura, della Ricerca e gli Studi Universitari) e l’ Organizzazione non Governativa “”. Erano presenti il presidente del, Saverio Tortoriello, il vicepresidente Giuseppe Covino, i rappresentanti dell’Nazionale, tra cui il presidente Paolo Giordani, Sergio Velluti e l’onorevole Pier Ernesto Irmici. “Progettare e realizzare eventi istituzionali di forte richiamo mediatico e di grande ...

