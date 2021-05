Umberta Telfener | «Vi spiego chi è e come ama una ragazza di 25 anni»

Leggi su iodonna

(Di domenica 16 maggio 2021) È bella, piena di passione, irriverente, energica, libera, curiosa. Ha un ampio orizzonte davanti a sé, e tanta voglia di esplorare. Quanto ci piace, la nostra e vostra iO Donna, questache continua a mettersi alla prova, che non molla, non si piega e non subisce condizionamenti. Non è più una teenager, ha fatto le sue esperienze e le sue scoperte, ma non subisce ancora il peso delle responsabilità. Quanto è ricca la vita a quest’età, quante possibilità si offrono e si possono cogliere, nel settimanale che leggete ogni sabato. E nella vita vera. Getty Images Proprio nella vita vera, chi è questa 25enne che tanto somiglia a iO Donna, che cosa sogna, chi ama e da chi vuole essere amata, che idea ha della coppia e della famiglia? Ne abbiamo parlato con, psicologa e psicoterapeuta, amica del nostro giornale, da ...