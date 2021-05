Serie A | Benevento - Crotone 1 - 1 | Udinese - Sampdoria 0 - 1

Advertising

SkySport : BENEVENTO-CROTONE 1-1 Risultato finale ? ? #Lapadula (13') ? #Simy (90+3') ? Serie A - 37^ Giornata ?… - granata3765 : @NicolaRaiano Il Benevento è senza tecnico da 1 anno. Facile vincere la serie B con quella squadra (più forte di qu… - Moixus1970 : RT @NicolaRaiano: Il Benevento merita la Serie B. Non si può pareggiare contro il Crotone, in superiorità numerica, al 93'. #BeneventoCrot… - SPHONSOHR : ma i tifosi del benevento che contestano... hanno capito che stanno giocando in Serie A??? cioè a un certa bisogna… - Alessan36019991 : Varriale sei disonesto fino al midollo, continui a far vedere il falso rigore di benevento cagliari, rosica pure m… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Benevento

RisultatiA, classifica/ Diretta gol live: beffa, Cagliari salvo! CAIRO VS APPENDINO: 'APPENA VA VIA...' " Ciò che mi auguro, da sindaca della città, è che il Torino, nelle prossime ...Per come si erano messe le cose in- Crotone nessuno osava sperare di non dovere più soffrire: il gol di Lapadula e il rosso a Golemic avevano ridotto le speranze quasi a zero. Poi, nel ...Finale di campionato emozionante. Da definire la griglia europea e anche la corsa salvezza. Il Benevento non è riuscito ad andare oltre il pari contro il ...L'allenatore del Benevento ha parlato al termine del pareggio contro il Crotone, che potrebbe essere decisivo per la Serie B.