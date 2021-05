Robin Hood: Russell Crowe torna stasera su Rete 4 nei panni dell'eroe di Nottingham (Di domenica 16 maggio 2021) stasera su Rete 4 alle 21:30 va in onda Robin Hood, il film di Ridley Scott, con Russel Crowe nei panni dell'eroe inglese. stasera su Rete 4, alle 21:30, va in onda Robin Hood, il film diretto nel 2010 da Ridley Scott e basato sulle gesta leggendarie dell'eroico giustiziere con arco e frecce. Nei suoi panni l'attore Premio Oscar Russell Crowe. Inghilterra del 13° secolo. Robin Hood è un abile arciere che ha passato gli ultimi anni della sua vita a salvarsi la pelle al fianco di re Riccardo I nella guerra contro l'esercito francese. Alla morte del re, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021)su4 alle 21:30 va in onda, il film di Ridley Scott, con Russelneiinglese.su4, alle 21:30, va in onda, il film diretto nel 2010 da Ridley Scott e basato sulle gesta leggendarie'eroico giustiziere con arco e frecce. Nei suoil'attore Premio Oscar. Inghilterra del 13° secolo.è un abile arciere che ha passato gli ultimi annia sua vita a salvarsi la pelle al fianco di re Riccardo I nella guerra contro l'esercito francese. Alla morte del re, ...

