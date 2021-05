Parma-Sassuolo, D’Aversa: “Oggi tredici indisponibili, ma è mancata cattiveria. Futuro? Vedremo dopo la Sampdoria” (Di domenica 16 maggio 2021) Pesante ko del Parma al "Tardini".Crolla in casa il Parma, già retrocesso, nel penultimo turno di Serie A. A decidere, le reti di Locatelli, Defrel e Boga, che regalano un preziosissimo successo al Sassuolo, facendolo rimanere in corsa per la Conference League. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico degli scaligeri, Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Oggi ci siamo presentati con tredici indisponibili e sfido qualunque squadra ad affrontare una squadra che sta in una condizione psicofisica ottimale, che anche contro la Juventus non meritava di perdere, e credo che se si va ad analizzare la partita di Oggi tutta questa superiorità, sotto le aspetto delle occasioni non c'è stata, poi il risultato alla fine vede vittoriosi loro, ma con un ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Pesante ko delal "Tardini".Crolla in casa il, già retrocesso, nel penultimo turno di Serie A. A decidere, le reti di Locatelli, Defrel e Boga, che regalano un preziosissimo successo al, facendolo rimanere in corsa per la Conference League. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico degli scaligeri, Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."ci siamo presentati cone sfido qualunque squadra ad affrontare una squadra che sta in una condizione psicofisica ottimale, che anche contro la Juventus non meritava di perdere, e credo che se si va ad analizzare la partita ditutta questa superiorità, sotto le aspetto delle occasioni non c'è stata, poi il risultato alla fine vede vittoriosi loro, ma con un ...

