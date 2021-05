Oltre 1000 dosi all’hub, Arcidiacono: «Richiami a Monreale» (Di domenica 16 maggio 2021) A Monreale mille somministrazioni nella location della chiesa di San Gaetano messa a disposizione dall’Arcidiocesi di Monreale. Un grande sforzo organizzativo messo a punto dal Comune di Monreale e dall’Asp Palermo, che ha ottenuto il grande risultato di richiamare tantissimi cittadini Monrealesi che hanno preso coraggio e si sono prenotati alla mail istituita dall’amministrazione. Un intero staff messo a punto dal primo cittadino Alberto Arcidiacono che ha coinvolto medici, infermieri, farmacisti e tantissimi volontari che da venerdì a domenica hanno i tanti cittadini che hanno espresso apprezzamento per la buona riuscita dell’iniziativa alla quale sono intervenuti fra gli altri, l’arcivescovo Michele Pennisi, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e il direttore sanitario del PTA ... Leggi su monrealelive (Di domenica 16 maggio 2021) Amille somministrazioni nella location della chiesa di San Gaetano messa a disposizione dall’Arcidiocesi di. Un grande sforzo organizzativo messo a punto dal Comune die dall’Asp Palermo, che ha ottenuto il grande risultato di richiamare tantissimi cittadinisi che hanno preso coraggio e si sono prenotati alla mail istituita dall’amministrazione. Un intero staff messo a punto dal primo cittadino Albertoche ha coinvolto medici, infermieri, farmacisti e tantissimi volontari che da venerdì a domenica hanno i tanti cittadini che hanno espresso apprezzamento per la buona riuscita dell’iniziativa alla quale sono intervenuti fra gli altri, l’arcivescovo Michele Pennisi, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e il direttore sanitario del PTA ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 1000 Internazionali tennis Roma, trionfa Nadal: Djokovic battuto in finale ... una partita di oltre 5 ore contro Coria - ha continuato Nadal - Oggi dopo 16 anni siamo di nuovo ... Per la prima volta quest'anno in una finale di un master 1000 sono tornati a contendersi la vittoria ...

DIRETTA/ Djokovic Nadal (finale 1 - 2): Rafa ha vinto gli Internazionali d'Italia 2021! Stiamo comunque parlando di due campionissimi, che hanno un totale di 170 tornei vinti in carriera; di questi, oltre 100 sono Slam o Masters 1000 e questo la dice davvero lunga sulla strepitosa ...

Giorgio Del Ghingaro: "All'hub del Terminetto oltre 1000 vaccini al giorno" - Luccaindiretta LuccaInDiretta Abarth 1000 SP: un prototipo spider per rendere omaggio alla storia dello Scorpione Un esemplare unico realizzato dal Centro stile Fiat e Abarth per ricordare la vettura che corse negli Sport Prototipi dal 1966. Come allora, leggerezza e aerodinamica ne guidano lo spirito. Con un piz ...

Bollettino Regione Campania, processati oltre 15mila tamponi: meno di 1000 i positivi Napoli – Sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tam ...

