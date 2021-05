Nba, Kobe Bryant nella Hall of Fame (Di domenica 16 maggio 2021) Kobe Bryant nella Hall of Fame. La moglie Vanessa: “Ora sei uno dei più grandi sempre. Sono orgogliosa di te”. ROMA – Kobe Bryant nella Hall of Fame della Nba. L’ingresso del campione di basket, deceduto in un incidente nel gennaio 2020, è stato decretato nella notte italiana tra il 15 e il 16 maggio al termine di una lunga cerimonia. La nomina doveva avvenire prima, ma l’emergenza Covid ha rinviato tutto di qualche mese. nella leggenda di questo sport sono entrati anche Kevin Garnett, Tim Duncan, Rudy Tomjanovic, Kim Mulkey, Eddie Sutton, Tamika Catchings, Barbara Stevens e Patricks Baumann. Vanessa: “Sono orgogliosa di te” La nomina è avvenuta sotto gli occhi della moglie ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)of. La moglie Vanessa: “Ora sei uno dei più grandi sempre. Sono orgogliosa di te”. ROMA –ofdella Nba. L’ingresso del campione di basket, deceduto in un incidente nel gennaio 2020, è stato decretatonotte italiana tra il 15 e il 16 maggio al termine di una lunga cerimonia. La nomina doveva avvenire prima, ma l’emergenza Covid ha rinviato tutto di qualche mese.leggenda di questo sport sono entrati anche Kevin Garnett, Tim Duncan, Rudy Tomjanovic, Kim Mulkey, Eddie Sutton, Tamika Catchings, Barbara Stevens e Patricks Baumann. Vanessa: “Sono orgogliosa di te” La nomina è avvenuta sotto gli occhi della moglie ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant' ?????? Il discorso integ… - repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - Eurosport_IT : 'Congratulazioni amore, tutto il tuo duro lavoro e il tuo sacrificio sono stati ripagati. ???? Da brividi il discors… - PerroneSimona : RT @repubblica: Kobe Bryant nella Hall of Fame, la moglie Vanessa: 'Amore, sei fra i più grandi di sempre' - pasking2000 : RT @repubblica: Kobe Bryant nella Hall of Fame, la moglie Vanessa: 'Amore, sei fra i più grandi di sempre' -