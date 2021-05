Nadal trionfa in finale agli Internazionali BNL d’Italia 2021: il montepremi del vincitore (Di domenica 16 maggio 2021) Rafael Nadal ha trionfato in occasione della degli Internazionali BNL d’Italia 2021, superando Novak Djokovic per 7-5, 1-6, 6-3. L’atleta spagnolo ha ottenuto la corona capitolina per la decima volta in carriera, garantendosi gloria e l’ennesimo titolo della sua straordinaria e vincente carriera. Il padrone del Masters 1000 romano ha ottenuto per l’appunto 1000 punti del ranking maschile, con ciliegina sulla torta rappresentata da 245.085 euro complessivi. Il finalista serbo, lottatore e giunto alla resa dopo 3 parziali lottati, si è ‘accontentato’ di 600 punti Atp e 145.000 euro totali, un bottino evidentemente tutt’altro che magro, anzi ingente per l’occasione specifica. montepremi Internazionali d’Italia 2021 PRIMO TURNO – €12.000 ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaelhato in occasione della degliBNL, superando Novak Djokovic per 7-5, 1-6, 6-3. L’atleta spagnolo ha ottenuto la corona capitolina per la decima volta in carriera, garantendosi gloria e l’ennesimo titolo della sua straordinaria e vincente carriera. Il padrone del Masters 1000 romano ha ottenuto per l’appunto 1000 punti del ranking maschile, con ciliegina sulla torta rappresentata da 245.085 euro complessivi. Il finalista serbo, lottatore e giunto alla resa dopo 3 parziali lottati, si è ‘accontentato’ di 600 punti Atp e 145.000 euro totali, un bottino evidentemente tutt’altro che magro, anzi ingente per l’occasione specifica.PRIMO TURNO – €12.000 ...

