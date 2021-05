MotoGP | Le Mans | Warm-Up | Ottimo Petrucci e a seguire Miller

(Di domenica 16 maggio 2021) La pioggia è caduta battente su Lequesta mattina e, anche se poi è cessata durante il-Up della Moto2, ha consegnato una pista piuttosto bagnata ai piloti dellaper i 20 minuti di prove a loro disposizione. Queste condizioni hanno finalmente regalato un sorriso a Danilo, grande amante del tracciato francese, sul quale si è imposto lo scorso anno. Il pilota della KTM Tech 3, che oggi scatterà solamente 17esimo, è stato infatti il più veloce in 1’44?515, tempo con cui è riuscito a distanziare di 279 millesimi un altro specialista del bagnato come il ducatista Jack. Danilofa suo ilUp bagnato di Le. Fra le tante cadute su una pista molto insidiosa, il ternano ha chiuso davanti a tutti in 1:44.515, ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GARCIA DOMINA A LE MANS ?? ?? Primo podio per Riccardo Rossi I risultati ? - infoitsport : BAR SPORT, LE MANS: Chi sarà il vero avversario di Fabio Quartararo nel mondiale MotoGP? - infoitsport : MotoGP diretta GP Francia 2021 a Le Mans, orario partenza e canale TV e streaming - corsedimoto : MOTOGP - Pecco #Bagnaia ha commesso due errori con le gomme nel week-end #MotoGP a Le #Mans. Il pilota #Ducati scat… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: ?? GARCIA DOMINA A LE MANS ?? ?? Primo podio per Riccardo Rossi I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Mans

Tutto in diretta tv su Sky Sport(canale 208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live - blog di skysport.itLa qualifica umida di Leha visto Enea Bastianini soffrire molto in sella alla sua Ducati. Tra mille peripezie, il rookie azzurro ha chiuso la Q1 all'ultimo posto, che lo metterà di fronte ad una gara molto difficile ...Tito Rabat, che sostituisce l’infortunato Jorge Martin nel team Pramac, non esclude l’ipotesi di disputare il Gran Premio d’Italia se il connazionale non si fosse ripreso, nonostante il Mugello coinci ...Lo spagnolo domina una corsa caratterizzata dall'asfalto umido e dalle tante cadute. L'unico che prova a impensierirlo è Salac, secondo. Terzo posto per Rossi. Acosta scivola e chiude ottavo, ma resta ...