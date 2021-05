MotoGP, GP Francia 2021: risultati e classifica tempi warm up, Petrucci il più veloce (Di domenica 16 maggio 2021) I risultati del warm up della MotoGP nel GP di Francia 2021. Sul tracciato di Le Mans, bagnato ma non colpito dalla pioggia, il più veloce è il ducatista Danilo Petrucci in 1:44.515. Come accaduto durante le prove libere e le qualifiche, le curve 3 e 8 si rivelano ostiche in queste condizioni: questa mattina sono caduti Zarco, Mir, Pol Espargarò e Marc Marquez. Condizioni che potrebbero tuttavia favorire la Ducati, notoriamente veloce sulla pista bagnata: non a caso secondo è Miller, quarto Bagnaia e sesto Zarco. Tra Petrucci e Miller si piazza Miguel Oliveira in KTM. Settimo Valentino Rossi, che ha costantemente migliorato il proprio tempo durante il warm-up. Nono Morbidelli, decimo Vinales. Di seguito quindi la ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Idelup dellanel GP di. Sul tracciato di Le Mans, bagnato ma non colpito dalla pioggia, il piùè il ducatista Daniloin 1:44.515. Come accaduto durante le prove libere e le qualifiche, le curve 3 e 8 si rivelano ostiche in queste condizioni: questa mattina sono caduti Zarco, Mir, Pol Espargarò e Marc Marquez. Condizioni che potrebbero tuttavia favorire la Ducati, notoriamentesulla pista bagnata: non a caso secondo è Miller, quarto Bagnaia e sesto Zarco. Trae Miller si piazza Miguel Oliveira in KTM. Settimo Valentino Rossi, che ha costantemente migliorato il proprio tempo durante il-up. Nono Morbidelli, decimo Vinales. Di seguito quindi la ...

