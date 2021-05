MotoGP, Enea Bastianini: “La pioggia non mi ha aiutato. Siamo concentrati per il Mugello” (Di domenica 16 maggio 2021) Enea Bastianini commenta ai microfoni della propria formazione il Gran Premio di Francia 2021, quinta tappa del Motomondiale. L’esordiente di casa Esponsorama termina al 14° posto la competizione transalpina, la prima in MotoGP con la pioggia. Il campione del mondo in carica della Moto2 ha dichiarato alla stampa: “Non sono stato molto fortunato. Ero partito bene, avevo un buon ritmo sull’asciutto. La pioggia non mi ha aiutato. Prima di cambiare la moto, per non centrare Luca, sono andato nella ghiaia ed ho perso tanto. Successivamente non sono riuscito a scaldare le gomme”. Bastianini ha continuato affermando: “Con la pista più asciutta sono riuscito a girare molto forte vicino ai tempi dei primi. Avrei potuto fare un’ottima gara e puntare alla Top5. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)commenta ai microfoni della propria formazione il Gran Premio di Francia 2021, quinta tappa del Motomondiale. L’esordiente di casa Esponsorama termina al 14° posto la competizione transalpina, la prima incon la. Il campione del mondo in carica della Moto2 ha dichiarato alla stampa: “Non sono stato molto fortunato. Ero partito bene, avevo un buon ritmo sull’asciutto. Lanon mi ha. Prima di cambiare la moto, per non centrare Luca, sono andato nella ghiaia ed ho perso tanto. Successivamente non sono riuscito a scaldare le gomme”.ha continuato affermando: “Con la pista più asciutta sono riuscito a girare molto forte vicino ai tempi dei primi. Avrei potuto fare un’ottima gara e puntare alla Top5. ...

