Meteo | maltempo e piogge improvvise | aumenta l’instabilità climatica

Altra giornata dal Meteo incerto sulla penisola italiana, con il maltempo che colpirà improvvisamente il Nord e parte del centro, più stabile al Sud Italia. Un'altra domenica dal Meteo instabile sulla penisola, con piogge improvvise pronte a colpire sin dal mattino ed un maltempo che continuerà a sorvegliare il Paese. Fatta eccezione per le regioni L'articolo proviene da Inews.it.

