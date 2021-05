Mario Monicelli | i registi non prendono più l’autobus

(Di domenica 16 maggio 2021) “Un vero uomo deve provarci e una vera donna deve resistere”. A dirlo era Assunta Patanè, Monica Vitti in “Una ragazza con la pistola“. Non era la prima volta chetrasformava gli attori drammatici in comici. Vittorio Gassman, negli anni ’50, divenne ‘Peppe er Pantera‘ de “I Soliti ignoti“; e la Vitti, con i capelli neri, graffiava con l’accento siciliano. Con la sua voce dai toni drammatici prestata alla satira, da musa di ‘incomunicabilità’ di Michelangelo Antonioni, divenne caricatura. Aveva ragione. “Il riso è segno di maturità“, diceva. Un berretto di lana sui capelli bianchi, e maglioni colorati. Eravamo abituati a vederlo così. Giovane dentro, se non nel suo aspetto esteriore. Da buon toscano, era capace di sarcasmo e slanci euforici. Senza dimenticare quel fondo di serietà che lo contraddistingue, nella ...

Perfino Mario Monicelli ha concesso qualcosa a convenzionali cliché orientalisti: mi riferisco a Le rose del deserto, film del 2006, l'ultimo del grande e amato maestro. In continuità con l'... Si vive una volta sola è stato accostato ad Amici miei, insomma al cinema di Pietro Germi (e Mario Monicelli). In tutta risposta Verdone ha dichiarato: 'Germi era un regista enorme, per...