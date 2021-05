ll Mattino – Galtier al Napoli | pista caldissima De Laurentiis lo segue

(Di domenica 16 maggio 2021) Il nuovo allenatore delpuò essere Christopheora al Lille. L’allenatore francese secondo Ilha scalato più di una posizione nelle idee di Aurelio De. E’ sicuramente un allenatore di prima fascia che sta per vincere il campionato francese con il Lille, battendo formazioni e società ultra milionarie come il PSG. Insomma un nome di quelli che piacciono molto al presidente azzurro che vuole sempre un tecnico con idee di gioco interessanti.i è arrivato al Lille nel 2017 con l’obiettivo di salvare la squadra dalla retrocessione. Dopo la ricostruzione è riuscito a far crescere sempre di più la squadra che ora si gioca il titolo in Ligue1.al: quanto guadagna? Il contratto dicon il Lille è in ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il Mattino – Napoli, Galtier scala posizioni per la panchin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Galtier

ADL ritorna super la panchina Come riporta l'edizione odierna de Il, per il ruolo di allenatore risalgono le quotazioni di Christopheattualmente al Lille. Il tecnico francese ha sorpreso ...Al posto di, chiosa Il, andrebbe un ex libero azzurro, Laurent Blanc.Aurelio De Laurentiis potrebbe fare una mossa a sorpresa per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportano i colleghi del Mattino ...Un allenatore di primissima fascia: è questa l'idea di De Laurentiis per la prossima stagione. A sorpresa, salgono le quotazioni di Christophe Galtier, il marsigliese che sta per ...