Linciato Dalla Folla E Gettato In Un Cassonetto | Uomo Salvato In Extremis Dalla Polizia

Linciato dopo il sospetto di abuso contro un minore: la Folla costringe l'Uomo in un Cassonetto per ore, poi il ricovero in ospedale e la conferma del macabro retroscena. La Folla ieri a Scampia, quartiere dell'area nord di Napoli, si è scagliata inferocita contro un Uomo accusato di aver "abusato di un minore", un nipote per la precisione. Questo quanto riferito da alcuni testimoni nella zona che hanno spiegato di aver colto l'Uomo in flagrante, evento che ha dato vita in poche ore ad una sommossa popolare contro il malcapitato. La Folla ha dato vita ad un vero e proprio linciaggio nei confronti dell'Uomo, il tutto documentato attraverso video della scena del pestaggio prontamente poi condivisi sui social. Il pestaggio si è ...

