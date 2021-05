Le previsioni meteo di lunedì 17 maggio

Leggi su newsmondo

(Di domenica 16 maggio 2021) – Condizioni in deciso miglioramento al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. – Inizio di settimana all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Temperature in lieve aumento. Nord – Cielo in prevalenza sereno al mattino ma con possibili addensamenti sulle zone di confine Condizioni in miglioramento al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno le zone di confine con la Francia, con possibili rovesci. Temperature in lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 25 gradi.. Centro – Condizioni in miglioramento sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni centrali. Possibili rovesci interesseranno l’Appennino. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime ...