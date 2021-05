Iran e Turchia sollecitano misure comuni contro Israele (Di domenica 16 maggio 2021) Azioni concrete della comunità internazionale contro gli attacchi israeliani a Gaza sono state sollecitate oggi dai presidente Iraniano Hassan Rohani e turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 16 maggio 2021) Azioni concrete dellatà internazionalegli attacchi israeliani a Gaza sono state sollecitate oggi dai presidenteiano Hassan Rohani e turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di un ...

Se il dramma di Gaza bussa all'Ue (ma nessuno risponde) Hamas sta finendo le scorte di razzi; l'Iran non mancherà di rifornirle ma ci vuole tempo. Nell'... Due nomi a caso: Russia ( Vladimir Putin ha buoni rapporti con Netanyahu) e Turchia. Se gli americani ...

Se il dramma di Gaza bussa all’Ue (ma nessuno risponde) Nel 1980, con la dichiarazione di Venezia e il riconoscimento dell'Olp di Arafat, l'Ue in fasce compiva il suo più grande atto di politica estera. Oggi, di fronte al dramma di Gaza, si limita a dichia ...

