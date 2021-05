Internazionali di Roma: Nadal è il campione per la decima volta in carriera (Di domenica 16 maggio 2021) Rafael Nadal è il campione degli Internazionali di Roma 2021. Il campione maiorchino ha la meglio in due set nel 57esimo capitolo contro il suo storico rivale Novak Djokovic e completa una settimana da sogno sui campi del Foro Italico. Si tratta per lui del decimo sigillo nella Capitale. Il maiorchino conquista una storica doppia cifra al Foro Italico Rafael Nadal scrive l’ennesimo capitolo di storia e conquista per la decima volta in carriera gli Internazionali di Roma. Per lui si tratta di un’altra doppia cifra dopo il Roland Garros (13), Barcellona (12) e Monte Carlo (11). Per il numero 3 del mondo il 7-5 1-6 6-3 odierno firmato ai danni del serbo Novak Djokovic significa molto altro. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaelè ildeglidi2021. Ilmaiorchino ha la meglio in due set nel 57esimo capitolo contro il suo storico rivale Novak Djokovic e completa una settimana da sogno sui campi del Foro Italico. Si tratta per lui del decimo sigillo nella Capitale. Il maiorchino conquista una storica doppia cifra al Foro Italico Rafaelscrive l’ennesimo capitolo di storia e conquista per lainglidi. Per lui si tratta di un’altra doppia cifra dopo il Roland Garros (13), Barcellona (12) e Monte Carlo (11). Per il numero 3 del mondo il 7-5 1-6 6-3 odierno firmato ai danni del serbo Novak Djokovic significa molto altro. Si ...

