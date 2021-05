Giuliano Montaldo | chi è il regista e attore italiano | carriera e successi

Leggi su ck12

(Di domenica 16 maggio 2021), è unfarà anche l’impiegato in un’azienda di spedizioni nella città natale, per poi entrare a far parte della Cooperativa Produttori Cinematografici., chi è il(Getty Images)Esordirà nel 1951 con il film di Carlo Lizzani “Achtung! Banditi!”, parteciperà alla pellicola ricoprendo una figura secondaria per poi organizzarsi dell’organizzazione. Durante gli anni a venire la sua passione per il cinema lo spingerà a voler continuare lad’, reciterà nuovamente per Lizzani, per poi avere una speranza con Luciano Emmer e Valerio Zurlini. Durante gli anni ’50 diventa l’aiuto ...