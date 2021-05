Covid, Pierpaolo Sileri: «Il peggio dovrebbe essere passato» (Di domenica 16 maggio 2021) Come accade ogni domenica, anche oggi, domenica 16 maggio 2021, a Domenica In è stato dedicato un grande spazio all'informazione e agli aggiornamenti sul Covid. Tra gli ospiti della conduttrice Mara Venier c'è stato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. L'uomo ha aggiornato i telespettatori riferendo che la situazione sanitaria in Italia sta migliorando e che dai dati pare che il peggio sia passato. Scopriamo nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni di Sileri. Pierpaolo Sileri a Domenica In: «La situazione è sotto controllo» Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è stato ospite della puntata odierna di Domanica In. L'uomo ha parlato con Mara Venier rispondendo alla domande della nota ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 maggio 2021) Come accade ogni domenica, anche oggi, domenica 16 maggio 2021, a Domenica In è stato dedicato un grande spazio all'informazione e agli aggiornamenti sul. Tra gli ospiti della conduttrice Mara Venier c'è stato, sottosegretario alla Salute. L'uomo ha aggiornato i telespettatori riferendo che la situazione sanitaria in Italia sta migliorando e che dai dati pare che ilsia. Scopriamo nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni dia Domenica In: «La situazione è sotto controllo», sottosegretario alla Salute, è stato ospite della puntata odierna di Domanica In. L'uomo ha parlato con Mara Venier rispondendo alla domande della nota ...

