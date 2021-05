Covid, 93 vittime in un giorno: è il dato più basso da sette mesi (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il bollettino del 16 maggio si registrano 5.753 nuovi casi e i tamponi giornalieri effettuati sono 202.573 La percentuale dei positivi è al 2,8%. Le vittime sono 124.156 in totale, ma era da ottobre che non si registrava un numero simile di decessi giornalieri. Calano ancora le terapie intensive: sono 1.779 (-26) Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il bollettino del 16 maggio si registrano 5.753 nuovi casi e i tamponi giornalieri effettuati sono 202.573 La percentuale dei positivi è al 2,8%. Lesono 124.156 in totale, ma era da ottobre che non si registrava un numero simile di decessi giornalieri. Calano ancora le terapie intensive: sono 1.779 (-26)

