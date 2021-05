Concorso in sequestro di persona: arrestata 47enne ricercata (Di domenica 16 maggio 2021) Nella giornata di ieri i Carabinieri di San Felice Circeo hanno tratto in arresto una 47enne di Sabaudia. La donna doveva scontare un anno e nove mesi di pena residua per il reato di “Concorso in sequestro di persona”. La 47enne è stata condotta presso la casa circondariale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Nella giornata di ieri i Carabinieri di San Felice Circeo hanno tratto in arresto unadi Sabaudia. La donna doveva scontare un anno e nove mesi di pena residua per il reato di “indi”. Laè stata condotta presso la casa circondariale. su Il Corriere della Città.

