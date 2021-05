Cisco per gli insegnanti: Docenti Connessi e Sicuri | Punto Informatico (Di domenica 16 maggio 2021) Webinar e corsi rivolti agli insegnanti, proposti in modo del tutto gratuito da Cisco: l’iniziativa Docenti Connessi e Sicuri al via il 20 maggio. Cisco per gli insegnanti: Docenti Connessi e Sicuri Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Cisco per gli insegnanti: Docenti Connessi e Sicuri Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 16 maggio 2021) Webinar e corsi rivolti agli, proposti in modo del tutto gratuito da: l’iniziativaal via il 20 maggio.per gli. Read MoreL'articoloper gliproviene da HelpMeTech.

Cisco lancia 'Docenti Connessi e Sicuri', per innovare e potenziare le competenze digitali degli insegnanti Formare il corpo docente significa creare valore per gli studenti ed è per questo che Cisco, nel quadro del nuovo protocollo di intesa siglato con il Ministero dell'Istruzione nel gennaio scorso, ha ...

