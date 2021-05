Atletica | meeting Rieti 2021 | Re | “Mi sarebbe piaciuto andare più forte | ma gara utile”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) “Questa dei 500 metri è una bellissima distanza, mi piace correrla e ho sempre cercato di inserirla nel mio programma. Stavolta però l’ho affrontata dopo aver fatto i 300 nella giornata precedente, nelle scorse stagioni l’avevo preparata per avvicinare il primato italiano. Il contesto è diverso, anche se ammetto che miun po’ più, ma è stata“. Davide Re ha così commentato la propria prestazione durante ildi, nei 500 metri, conclusa con un crono di 1:01.21, non esattamente convincente per l’atleta azzurro. Il quattrocentista non ha avvicinato il tempo di 1:00.27 del 2018, sebbene non abbia espresso disappunto nel post-, considerando l’ottimo risultato nei 300 metri della ...