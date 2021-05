Ancora? Un altro fine settimana col meteo in PEGGIORAMENTO (Di domenica 16 maggio 2021) meteo del prossimo fine settimana con il maltempo.Non stiamo parlando di questo weekend, che sì, comincerà brutto ma proseguirà all’insegna del miglioramento delle condizioni meteo. Stiamo parlando del prossimo fine settimana, quindi tra circa 7 giorni, allorquando un’altra insidiosa perturbazione potrebbe impattare sulle nostre regioni. Ebbene sì, quell’assunto per cui “i weekend rappresentano il momento più propizio per eventuali ondate di maltempo” sembra volersi confermare. Soprattutto sembra voler confermare le turbolenze fin troppo evidenti di una Primavera a dir poco capricciosa. Potessimo cambiare le carte in tavola, vista la necessità di stare all’aria apertura in questo periodo storico, l’avremmo fatto molto volentieri. Ahi noi non possiamo, dobbiamo necessariamente ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 16 maggio 2021)del prossimocon il maltempo.Non stiamo parlando di questo weekend, che sì, comincerà brutto ma proseguirà all’insegna del miglioramento delle condizioni. Stiamo parlando del prossimo, quindi tra circa 7 giorni, allorquando un’altra insidiosa perturbazione potrebbe impattare sulle nostre regioni. Ebbene sì, quell’assunto per cui “i weekend rappresentano il momento più propizio per eventuali ondate di maltempo” sembra volersi confermare. Soprattutto sembra voler confermare le turbolenze fin troppo evidenti di una Primavera a dir poco capricciosa. Potessimo cambiare le carte in tavola, vista la necessità di stare all’aria apertura in questo periodo storico, l’avremmo fatto molto volentieri. Ahi noi non possiamo, dobbiamo necessariamente ...

