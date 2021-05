Via libera FdI ai candidati di Salvini. Ma la Lega non molla il Copasir. Sì ad Albertini a Milano e Bertolaso a Roma. Il Capitano incassa e poi sui Servizi calpesta la Meloni (Di sabato 15 maggio 2021) Sepolta l’ascia di guerra, almeno per quel lasso di tempo che servirà a formalizzare le candidature condivise dal centrodestra nelle città al voto in autunno. Come primo effetto di questa ritrovata armonia, il “ripensamento” di Gabriele Albertini, che formalmente ha chiesto 24 ore per pensare all’ipotesi di scendere in campo a Milano ma in realtà non aspettava altro che la benedizione formale e, come ha affermato ieri in un intervista rilasciata al Corriere, già prima che nel vertice di coalizione di coalizione di mercoledì scorso arrivasse il via libera di FdI, l’ex sindaco del capoluogo lombardo era già a conoscenza del fatto che il veto sul suo nome aveva buone probabilità di cadere. “Devo dire che ero già a conoscenza della decisione di FdI perché surrettiziamente La Russa, Santanché e Fidanza si erano fatti vivi spiegandomi che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Sepolta l’ascia di guerra, almeno per quel lasso di tempo che servirà a formalizzare le candidature condivise dal centrodestra nelle città al voto in autunno. Come primo effetto di questa ritrovata armonia, il “ripensamento” di Gabriele, che formalmente ha chiesto 24 ore per pensare all’ipotesi di scendere in campo ama in realtà non aspettava altro che la benedizione formale e, come ha affermato ieri in un intervista rilasciata al Corriere, già prima che nel vertice di coalizione di coalizione di mercoledì scorso arrivasse il viadi FdI, l’ex sindaco del capoluogo lombardo era già a conoscenza del fatto che il veto sul suo nome aveva buone probabilità di cadere. “Devo dire che ero già a conoscenza della decisione di FdI perché surrettiziamente La Russa, Santanché e Fidanza si erano fatti vivi spiegandomi che ...

