Triathlon | Kristian Blummenfelt fa sua la tappa di Yokohama delle World Series | chiude 26° Delian Stateff

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la prova femminile, disputata nel cuore della notte italiana, ha preso ufficialmente il via anche la stagione maschile delche, di pari passo, ha dato il via alla fase finale della qualificazione olimpica. Si è gareggiato, infatti, nellaChampionshipdi(Giappone) e la vittoria, non a sorpresa, è andata al fortissimo norvegeseche ha impiegato il tempo complessivo di 1:42.55 a completare la distanza olimpica (18:16 nel nuoto, 53:58 nella frazione in bici e 29:26 nella corsa). Al secondo posto al traguardo il belga Jelle Geens che ha chiuso con un distacco di 10 secondi, quindi completa il podio lo statunitense Morgan Pearson a 17 secondi. Quarta posizione per il britannico Alex Yee a 22 secondi dalla ...

