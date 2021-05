Terremoto a Gubbio, scossa di magnitudo 4.0 (Di sabato 15 maggio 2021) Terremoto a Gubbio. La scossa di magnitudo 4.0 sarebbe stata sentita anche a Perugia. Gubbio (PERUGIA) – Terremoto a Gubbio nella mattinata di sabato 15 maggio. Come riferito da Ingv, intorno alle 9:55 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0 ad una profondità di 10 km. Non sembrano esserci danni a persone o cose, ma molta gente è scesa in strada per paura. Il sisma, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sentito anche a Perugia. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 4.0 ore 09:56 IT del 15-05-2021 a 2 km NW Gubbio (PG) Prof=10Km #INGV 26679671 https://t.co/qMgONyHoLE— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 15, 2021 Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021). Ladi4.0 sarebbe stata sentita anche a Perugia.(PERUGIA) –nella mattinata di sabato 15 maggio. Come riferito da Ingv, intorno alle 9:55 è stata registrata unadi4.0 ad una profondità di 10 km. Non sembrano esserci danni a persone o cose, ma molta gente è scesa in strada per paura. Il sisma, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sentito anche a Perugia. DATI #RIVISTI #ML 4.0 ore 09:56 IT del 15-05-2021 a 2 km NW(PG) Prof=10Km #INGV 26679671 https://t.co/qMgONyHoLE— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 15, 2021

