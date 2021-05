Tel Aviv | pioggia di missili Nella notte raid su Gaza | strage in campo profughi

Advertising

petergomezblog : Gaza, 122 vittime palestinesi e 7 israeliane. Save the Children: “Raid di Tel Aviv su 31 scuole”. L’Egitto chiede u… - Open_gol : Tornano a suonare le sirene a Tel Aviv - ilpost : Uno degli episodi più violenti è avvenuto a Bat Yam, un quartiere costiero nel sud di Tel Aviv, dove decine di estr… - maueebaby : @LeoBanchi @EugenioCardi @fanpage Ma se la Palestina è sotto attacco i missili verso Tel Aviv chi li sta tirando? - GeopoliticalNe2 : #Israele #Gaza #Hamas: Siamo pronti a bombardare Tel Aviv per 6 mesi. -

Ultime Notizie dalla rete : Tel Aviv

Sempre più drammatica l'escalation del conflitto fra israeliani e palestinesi. Poco fa ancora pioggi di missili sulanciati da Hamas, alcuni intercettati dal sistema di difesa 'irondome', colpito un edificio nei sobborghi della ...Resta altissima la tensione nello scontro tra Gaza e Israele. Decine di razzi sono stati lanciati sulla zona metropolitana della città didalla Striscia, dopo che nella notte i caccia israeliani hanno colpito obiettivi a Gaza. Aun edificio nel sobborgo cittadino di Ramat Gan è stato colpito ma non si hanno al momento ...Nella speranza di raggiungere un accordo di cessate il fuoco tra le parti coinvolte il vice segretario di Stato Usa per Israele e Affari palestinesi, Hady Amr dovrebbe tenere un ampio giro di consulta ...È stato colpito un edificio. Non si hanno al momento notizie di vittime, secondo quanto riferito dai Servizi di pronto soccorso ...