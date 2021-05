Sonego eliminato in semifinale da Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Grandissima partita di Lorenzo Sonego, che ha giocato un torneo meraviglioso a Roma e ha lottato contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che lo ha battuto stasera dopo tre set e quasi tre ore di gioco. Nel primo set il torinese ha subito il gioco preciso e veloce di Djokovic. Sonego si è fatto più aggressivo nel secondo set. Prima ha annullato due matchpoint a poi ha acciuffato il controbreak guadagnando il tiebreak. È riuscito a rimontare l'iniziale vantaggio del serbo a 4-2 del tiebreak fino al 6-7. Poi nel terzo set Djokovic si è imposto per 6-2. Il serbo domenica affronterà in finale Rafa Nadal. Il tennista torinese è uno dei pochi al mondo a vantare una vittoria contro il numero uno del ranking Atp, si erano incontrati a Vienna nel 2020 battendo il serbo per 6-2, 6-1. Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Grandissima partita di Lorenzo Sonego, che ha giocato un torneo meraviglioso a Roma e ha lottato contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che lo ha battuto stasera dopo tre set e quasi tre ore di gioco. Nel primo set il torinese ha subito il gioco preciso e veloce di Djokovic. Sonego si è fatto più aggressivo nel secondo set. Prima ha annullato due matchpoint a poi ha acciuffato il controbreak guadagnando il tiebreak. È riuscito a rimontare l'iniziale vantaggio del serbo a 4-2 del tiebreak fino al 6-7. Poi nel terzo set Djokovic si è imposto per 6-2. Il serbo domenica affronterà in finale Rafa Nadal. Il tennista torinese è uno dei pochi al mondo a vantare una vittoria contro il numero uno del ranking Atp, si erano incontrati a Vienna nel 2020 battendo il serbo per 6-2, 6-1.

Atp Internazionali Roma: Sonego eliminato. Finale Djokovic - Nadal L'azzurro è super e vince il tie - break per 7 - 5, allungando la semifinale. Terzo set - Sonego apre alla grande conquistandosi tre palle break , ma sul più bello si fa riacciuffare da Nole che

inda ...L'azzurro è super e vince il tie - break per 7 - 5, allungando la. Terzo set -apre alla grande conquistandosi tre palle break , ma sul più bello si fa riacciuffare da Nole che ...