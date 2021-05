Si getta sotto a un tir in A4 e muore: il suicidio svelato dai video delle telecamere di sorveglianza (Di sabato 15 maggio 2021) Un uomo ha parcheggiato la sua auto per poi allontanarsi dal veicolo e attendere l’arrivo di un camion, lanciandosi sotto di esso con l’intento di togliersi la vita Per capire cosa sia accaduto sull’autostrada A4 e cosa abbia provocato la morta di un uomo, le forze dell’ordine hanno dovuto analizzare le immagini catturate dalle telecamere L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 15 maggio 2021) Un uomo ha parcheggiato la sua auto per poi allontanarsi dal veicolo e attendere l’arrivo di un camion, lanciandosidi esso con l’intento di togliersi la vita Per capire cosa sia accaduto sull’autostrada A4 e cosa abbia provocato la morta di un uomo, le forze dell’ordine hanno dovuto analizzare le immagini catturate dalleL'articolo NewNotizie.it.

