Roma | donna chiusa in una Smart | dopo 5 giorni accetta di uscire e viene portata in ospedale

(Di sabato 15 maggio 2021) Unadi cinquant’anni è rimastanella suaper cinque, in piazza Buenos Aires, rifiutandosi di. I ristoratori della zona e il portiere di un palazzo davanti al quale aveva parcheggiato l’hanno aiutata fornendole acqua e cibo, mentre i vigili urbani sono intervenuti per cercare di convincerla ad. La situazione si è sbloccata solo nelle scorse ore, quando sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 118, un’auto medica e uno psichiatra che la avrebbe in cura da tempo. L’allarme è scattatoche la 50enne – che è senza fissa dimora – ha smesso dire i viveri.una certa resistenza alla fine ha acconsentito aded è salita a bordo ...

Advertising

SkyTG24 : Roma, branco di cinghiali ruba la spesa a una donna - Corriere : Roma, da quattro giorni vive chiusa dentro una Smart ai Parioli - Radio1Rai : ?? #Roma Fa il giro del web il video di un branco di femmine di #cinghiali con alcuni piccoli che ‘puntano’ (e conqu… - Adry_Giro : Branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'este… - Adry_Giro : @jabbaTM Branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma donna

...mio slancio politico si limitava alle invettive silenziose che lanciavo contro il sindaco di, ... iOBeauty Club Entra in un club fatto di novità, consigli personalizzati ed esperienze ...L'attestato dell'avvenuta vaccinazione lo conserverò tra i ricordi', racconta unadopo aver ... le prenotazioni sono andate subito sold out', spiega Angelo Tanese, direttore dell'Asl1. '...ROMA, 15 MAG - "Avevamo deciso di invitare Rula Jebreal per raccontare quello che sta succedendo tra Israele e Palestina ma, quando lei ha visto il suo nome in mezzo a quelli di altri sette ospiti, tu ...I pregiudizi, il lavoro, le conquiste: com'è cambiata, decennio per decennio, la vita delle donne. In questo capitolo gli anni Novanta ...