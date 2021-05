Resto al Sud in Sicilia, aperti i termini per richiesta del credito d’imposta 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Dal 15 al 31 maggio sarà possibile presentare l’istanza per il riconoscimento per il 2021 del contributo riservato ai soggetti beneficiari di Resto al Sud L’articolo Resto al Sud in Sicilia, aperti i termini per richiesta del credito d’imposta 2021 proviene da Sicilia Economia. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 15 maggio 2021) Dal 15 al 31 maggio sarà possibile presentare l’istanza per il riconoscimento per ildel contributo riservato ai soggetti beneficiari dial Sud L’articoloal Sud inperdelproviene daEconomia. il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

VSanna : @MaragnoThomas @benedettofra70 @EnricoLetta o repubblicano, ma più che altro nelle zone produttive del Paese, Lomba… - messina_oggi : Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da Covid-19… - messina_oggi : Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da Covid-19… - messina_oggi : Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da Covid-19… - messina_oggi : Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da Covid-19… -