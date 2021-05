Per renderci robot hanno iniziato a demolire la scuola (Di sabato 15 maggio 2021) Il cervello umano non è fatto di silicio. È una massa umida e grassa in cui galleggiano i neuroni. Non è un computer. L’intelligenza umana non può essere imitata da un computer. Infatti, la logica è la conseguenza delle emozioni. Quindi, il cervello umano non è riducibile a un algoritmo. Se priviamo il cervello delle funzioni attraverso cui si è evoluto, come l’empatia o la vicinanza empirica con altri esseri umani, allora l’essere umano diventa ineluttabilmente pazzo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021 Ecco che cosa accade quando ci tolgono la libertà. Soltanto che gli effetti verranno osservati e compresi con le generazioni future. Il computer cerca di sostituire il calore umano, anche con emoticon pseudo-umane, riducendo la nostra vita ad uno di «schifo virtuale» – non saprei come altro definirlo – e che si contrappone al brodo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Il cervello umano non è fatto di silicio. È una massa umida e grassa in cui galleggiano i neuroni. Non è un computer. L’intelligenza umana non può essere imitata da un computer. Infatti, la logica è la conseguenza delle emozioni. Quindi, il cervello umano non è riducibile a un algoritmo. Se priviamo il cervello delle funzioni attraverso cui si è evoluto, come l’empatia o la vicinanza empirica con altri esseri umani, allora l’essere umano diventa ineluttabilmente pazzo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021 Ecco che cosa accade quando ci tolgono la libertà. Soltanto che gli effetti verranno osservati e compresi con le generazioni future. Il computer cerca di sostituire il calore umano, anche con emoticon pseudo-umane, riducendo la nostra vita ad uno di «schifo virtuale» – non saprei come altro definirlo – e che si contrappone al brodo ...

