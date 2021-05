Nessun nuovo album dei Queen con Adam Lambert, le precisazioni di Brian May (Di sabato 15 maggio 2021) Un nuovo album dei Queen presto in uscita? No, questo è quanto riportato da Brian May e Roger Taylor in un’intervista rilasciata al podcast Rock This With Allison Hagendorf. Tuttavia gli ex compagni di avventura di Freddie Mercury non hanno perso la speranza. Qualcosa è successo, e i due superstiti non escludono novità. Adam Lambert è il frontman che i Queen hanno chiamato a rapporto per la dimensione live della band britannica, stella di American Idol e cantautore solista. Lo stesso Lambert non ha mai nascosto di non sentirsi affatto come il sostituto del compianto Freddie Mercury e probabilmente per questo la band non ha mai messo in cantiere un progetto discografico con Lambert alla voce. Un “mai” molto relativo, perché in realtà ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Undeipresto in uscita? No, questo è quanto riportato daMay e Roger Taylor in un’intervista rilasciata al podcast Rock This With Allison Hagendorf. Tuttavia gli ex compagni di avventura di Freddie Mercury non hanno perso la speranza. Qualcosa è successo, e i due superstiti non escludono novità.è il frontman che ihanno chiamato a rapporto per la dimensione live della band britannica, stella di American Idol e cantautore solista. Lo stessonon ha mai nascosto di non sentirsi affatto come il sostituto del compianto Freddie Mercury e probabilmente per questo la band non ha mai messo in cantiere un progetto discografico conalla voce. Un “mai” molto relativo, perché in realtà ...

Advertising

zazoomblog : Nessun nuovo album dei Queen con Adam Lambert le precisazioni di Brian May - #Nessun #nuovo #album #Queen #Lambert - _joes__ : Quindi non ci sarà nessun nuovo singolo degli ateez? Come non detto torno a fare la striscia pedonale - gred_vet : @Mariotr96 @salvininonbloc1 @enzo43528338 @matteosalvinimi Non viene istituito nessun nuovo resto, il reato già c’è… - gred_vet : @LegaSalvini Infatti non viene istituito nessun nuovo resto, il reato già c’è ma viene esteso comprendendo finalmen… - Pandivia1 : @Yi_Benevolence Nello stesso modo dell'accordo di malta dove Salvini avrebbe dovuto vergognarsi visto l'enorme succ… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun nuovo Una grammatica di liberazione - EuroNomade ...il militante produce nel confronto con la propria storia " egli ne è il responsabile ed a nessun ...del negativo che sono messi in movimento ma a questi si aggiunge la necessità di costruire un nuovo ...

Stop al Conad Madonnina: esposto di cittadini e comitati 'Siamo preoccupati che il nuovo supermercato crei ai cittadini più problemi di quanti ne risolva. ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo ...

Finalmente nessun nuovo caso di Covid a Viterbo La mia città NEWS Da Bergamo al grande volley: Miriam Sylla è il nuovo capitano della Nazionale Ha lasciato la Foppa e Bergamo nel 2018, dopo cinque anni in cui ha vinto la Coppa Italia 2015-16 e nel 2015 ha ottenuto le prime convocazioni nella Nazionale maggiore, con cui, nel 2017, ha portato a ...

Orrore nel Nuovo Galles del Sud: abitanti costretti a convivere con milioni di topi Il governo ha stanziato altri 50 milioni di dollari per nuove ricerche sui veleni e per aiuti alle imprese e agli agricoltori. Ma serviranno a poco ...

...il militante produce nel confronto con la propria storia " egli ne è il responsabile ed a...del negativo che sono messi in movimento ma a questi si aggiunge la necessità di costruire un...'Siamo preoccupati che ilsupermercato crei ai cittadini più problemi di quanti ne risolva. ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo ...Ha lasciato la Foppa e Bergamo nel 2018, dopo cinque anni in cui ha vinto la Coppa Italia 2015-16 e nel 2015 ha ottenuto le prime convocazioni nella Nazionale maggiore, con cui, nel 2017, ha portato a ...Il governo ha stanziato altri 50 milioni di dollari per nuove ricerche sui veleni e per aiuti alle imprese e agli agricoltori. Ma serviranno a poco ...