Mkhitaryan: "Non so se il prossimo anno sarò ancora alla Roma" (Di sabato 15 maggio 2021) Roma - Il derby è della Roma. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Al termine del match ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- Il derby è della. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti die Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Al termine del match ...

Advertising

sportli26181512 : #Mkhitaryan: “Non so se il prossimo anno sarò ancora alla #Roma”: Le parole del trequartista armeno al termine del… - LALAZIOMIA : Roma-Lazio, Mkhitaryan: “Una delle mie stagioni più belle, speravo di vincere qualcosa ma non siamo riusciti”… - VoceGiallorossa : ???@HenrikhMkh : 'Sono innamorato della @OfficialASRoma , ma non so se resterò' #AsRoma #RomaLazio… - laziopress : Roma-Lazio, Mkhitaryan: “Una delle mie stagioni più belle, speravo di vincere qualcosa ma non siamo riusciti”… - CoreRomanista : #Mkhitaryan: 'Con i tifosi sarebbe stato diverso, può darsi che con loro avrei potuto fare più gol, ma è un peccato… -